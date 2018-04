Carro-bomba mata 48 em funeral xiita Um carro-bomba explodiu ontem perto de uma cerimônia muçulmana xiita em Bagdá, matando ao menos 48 pessoas e ferindo outras 121. A explosão ocorreu perto de uma tenda onde ocorria um funeral, em uma área de maioria xiita no norte da capital. Em pouco mais de uma semana, os atentados no país mataram quase 200 pessoas, o que causa receio quanto ao risco de um aumento na violência, no momento em que os militares dos EUA se preparam para deixar o Iraque.