Carro-bomba mata 53 diante de QG do partido de Assad, em Damasco A explosão de um carro-bomba no coração de Damasco - entre a sede do partido do regime, o Baath, e a embaixada da Rússia - deixou ontem 53 mortos e 200 feridos, segundo a TV estatal síria. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, organização opositora com base em Londres, disse que 59 pessoas morreram no ataque, cifra que faria do atentado o mais mortífero na capital desde o início da guerra civil, há quase dois anos.