Carro-bomba mata 6 e fere 54 em Bagdá Um terrorista suicida detonou hoje um carro-bomba numa área comercial no oeste de Bagdá, matando pelo menos seis pessoas e ferindo 54, de acordo com autoridades iraquianas. A explosão ocorreu em frente a uma loja de fotocópias, onde estavam candidatos a uma vaga na polícia iraquiana. Corpos ensangüentados, vidros quebrados e escombros se espalharam pela rua no centro do bairro de Al-Jamiyah. Pelo menos 13 veículos foram totalmente destruídos. Policiais iraquianos e soldados americanos imediatamente cercaram a área da explosão.