Carro-bomba mata 8 em ataque a patrulha curda no Iraque Um suicida em um carro-bomba atacou uma patrulha de segurança curda no norte do Iraque e deixou oito mortos, segundo o coronel Hussein Ali Rasheed, chefe de polícia de Tuz Khormato. De acordo com ele, os explosivos foram detonados quando a patrulha estava passando pela cidade, que é formada por cidadãos de diversas etnias.