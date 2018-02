Carro-bomba mata ao menos 13 no oeste do Iraque Um suicida conduziu hoje um veículo carregado com explosivos até em frente à porta do principal complexo governamental na capital da província de Anbar, no oeste do Iraque, onde o detonou, matando pelo menos 13 pessoas, segundo um funcionário do setor de segurança. Entre as baixas do ataque na cidade de Ramadi há quatro policiais.