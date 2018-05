Carro-bomba mata dez no Paquistão

ISLAMABAD - Ao menos dez pessoas morreram na explosão de um carro-bomba perto de um hospital no noroeste do Paquistão, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira, 10.

A explosão ocorreu no distrito de Hangu, na província de Khyber Pakhtunkhwa, e deixou 18 pessoas feridas, de acordo com a polícia. Inspetores disseram que o carro-bomba causou danos à estrutura do hospital e que o ataque tem natureza sectária.

O canal Express 24/7, que transmite em inglês, reportou que um suicida bateu com o carro carregado de explosivos no hospital. "A explosão aconteceu no portão do hospital", disse Abdul Rashid, chefe da polícia local. É o quatro ataque suicida nesta semana no Paquistão.

Na segunda-feira, dois suicidas mataram mais de 40 pessoas em um ataque contra milícias anti-Taleban em Mohmand, no cinturão tribal, no noroeste.

Na terça, um terrorista tentou matar o ministro-chefe da província do Baluchistão, e na quarta um homem detonou explosivos perto de uma van em Kohat e matou pelo menos 16 pessoas.