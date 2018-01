Carro-bomba mata duas pessoas no Líbano Pelo menos duas pessoas morreram na manhã deste sábado na explosão de um carro-bomba no subúrbio ao sul de Beirute, no Líbano, onde está o quartel-general do grupo guerrilheiro xiita Hezbollah. A explosão na rodovia Hadi Nasrallah aconteceu em um horário de grande movimento. Os dois ocupantes do carro morreram e dezenas de pedestres ficaram feridos. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. A polícia local identificou o condutor do veículo como Ali Hussein Saleh. Ainda não foi confirmado, mas Saleh poderia estar se dirigindo para a Embaixada do Irã, onde trabalharia como oficial de segurança. Segundo a polícial, a bomba explodiu segundos depois que o carro deixou o local onde estava estacionado. A rodovia onde ocorreu a explosão foi batizada com esse nome após a morte do filho mais velho do líder do Hezbollah xeque Hassan Nasrallah, Haidi, em um confronto contra tropas israelenses no sul do Líbano. O grupo xiita lidera a resistência libanesa contra a ocupação israelense.