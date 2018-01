Carro-bomba mata no Líbano filho de líder guerrilheiro palestino Um comandante do grupo radical Frente Popular para a Libertação da Palestina - Comando Geral (FPLP-CG) morreu hoje ao ser detonada uma bomba colocada no carro que ele dirigia em Beirute, capital do Líbano. A vítima, Jihad Jibril, era filho de Ahmed Jibril, o líder fundador da FPLP-CG, que se opõe ao processo de paz israelense-palestino e consta da lista do Departamento de Estado dos EUA como um grupo terrorista. Ahmed Jibril acusou o Mossad (serviço de segurança israelense) de ter assassinado o filho. "Desta vez, depois de ter tentado quatro vezes, o Mossad conseguiu assassinar meu filho", afirmou. "A resposta a esse assassinato será da mesma dimensão, mas o momento e as circunstâncias vão definir a natureza da operação e sua melhor oportunidade", adiantou Omar Shehabi, integrante da executiva da FPLP-CG. "Ele foi alvejado porque era filho de Ahmed Jibril. Ele foi um alvo da América e de Israel por seu papel na luta (palestina) no Líbano e nos territórios ocupados". Em Israel, o ministro da Defesa Binyamin Ben-Eliezer, garantiu que o Estado judeu não tem ligação com o assassinato. Jihad, 38 anos, que era comandante das operações militares do grupo no Líbano, dirigia por uma movimentada rua do oeste de Beirute por volta da meio-dia quando a bomba foi detonada. A explosão destruiu o veículo, deixou um buraco na rua e deixou o corpo de Jihad em pedaços. Um policial no local, que pediu para não ser identificado, disse que a bomba, de explosivo plástico equivalente a 2 kg de TNT, foi colocada sob o assento do motorista. Não se sabe como ela foi detonada. Integrantes da FPLP-CG disseram que o corpo de Jihad será transladado para Damasco, a capita da Síria, nesta terça-feira a fim de ser enterrado. A FPLP-CG, uma dissidência da FPLP, tem divergências de décadas com o líder palestino Yasser Arafat e a Organização de Libertação da Palestina. No mês passado, Ahmed Jibril havia advertido que os atentados suicidas a bomba contra israelenses continuariam em retaliação ao ataques militares de Israel. Entretanto, a FPLP-CG não assumiu responsabilidade por qualquer atentado a bomba desde que o atual levante palestino teve início em setembro de 2000. No mês passado, a FPLP-CG e dois outros grupos rivais reivindicaram a explosão de um tanque israelense na Faixa de Gaza. Jihad Jibril havia feito cursos militares no Líbano e tinha a patente de tenente-coronel. Ele estudava direito na Universidade de Beirute. Jihad deixa mulher e dois filhos, Ahmed, de 10 anos, e Ali, de seis. Carros-bomba foram freqüentemente usados durante a guerra civil libanesa de 1975 a 1990, Mas se tornaram raros desde que o governo restaurou a autoridade depois de anos de guerra. Em janeiro, um carro-bomba matou Elie Kobeika, um ex-ministro e ex-líder miliciano, e três guarda-costas. Ele se dispunha a testemunhar contra o atual primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, sobre os fatos envolvendo o massacre nos campos de refugiados palestinos de Sabra e Chatila, durante a invasão israelense do Líbano em 1982, quando Sharon era ministro da Defesa.