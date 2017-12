Carro-bomba mata nove civis em Bagdá Um carro-bomba explodiu ao lado de um mercado a céu aberto da capital do Iraque nesta segunda-feira, 25, matando nove civis e ferindo 11 outros, informa a polícia. A explosão ocorreu em Jadida, um distrito de maioria xiita do leste de Bagdá, informam as autoridades. A área atingida costuma atrair multidões para as compras, bem como desempregados em busca de serviço. Mais cedo, um homem-bomba atacara um posto policial na entrada de uma universidade na cidade de Ramadi, matando três policiais, informam autoridades e testemunhas. Segundo a polícia, não está claro se o agressor vestia um cinturão explosivo ou guiava um carro-bomba.