Carro-bomba mata pelo menos 13 em mercado em Bagdá Pelo menos 13 pessoas morreram na explosão de um carro-bomba em um mercado em Bagdá, no Iraque, afirmaram fontes do Ministério do Interior citadas pelo canal de TV catariano Al Jazira. Outras testemunhas disseram à EFE que "a explosão ocorreu às 19h30 (12h30 de Brasília), e deixou dezenas de vítimas entre mortos e feridos", mas não deu um número concreto. A explosão, segundo informações, ocorreu no bairro de Sabea Al-Borg, no norte da capital.