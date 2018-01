Carro bomba mata pelo menos 50 no iraque Pelo menos 50 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba ocorrida em um posto policial em Iskandariyah, a 50 quilômetros ao sul da capital do Iraque, Bagdá. As tropas norte-americanas isolaram a área e proibiram a aproximação dos jornalistas. O diretor do hospital local, Razaq Jabbar, disse que pelo menos 50 mortos e 50 feridos chegaram à unidade. Segundo ele, algumas das vítimas eram policiais.