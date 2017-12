Carro-bomba mata pelo menos dois no Iraque Um carro-bomba foi detonado nesta quinta-feira na região sul de Bagdá, causando as mortes de pelo menos um soldado norte-americano e um civil iraquiano. O ataque foi perpetrado às 7h30 (hora local) e também deixou outros soldados com ferimentos leves. As forças dos EUA isolaram a área.