Carro-bomba mata policiais iraquianos; delegacia saqueada Um carro-bomba explodiu num posto policial no oeste do Iraque, matando sete agentes de segurança do governo e ferindo outros nove, informam autoridades. O ataque teve lugar na cidade de Bagdadi, 200 km a noroeste da capital, diz o tenente de polícia Mohammed al-Fehdawi. Outra explosão matou quatro civis e matou dois na cidade de Samarra, 95 km ao norte de Bagdá. Abdel Razaq Dawoud, membro do conselho municipal, disse que um ônibus foi destruído na explosão. Em outro incidente, homens armados invadiram uma delegacia de polícia em Samarra. Os agressores saquearam o arsenal e se apossaram de diversas viaturas policiais antes de deixar o local sem enfrentar oposição. Tropas americanas dirigiram-se à delegacia e prenderam os policiais encarregados.