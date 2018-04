Carro-bomba mata policial no País Basco

Uma atentado atribuído à organização separatista ETA no País Basco, norte da Espanha, matou ontem o inspetor da polícia Eduardo Puelles García, responsável pelo combate ao terrorismo na região. Um bomba foi colocada no carro do agente no município de Arrigorriaga, perto de Bilbao. A explosão ocorreu na parte da manhã e danificou outros cinco veículos que estavam no local. "Foi um atentado com uma grande explosão que carbonizou o ocupante do carro", afirmou Rodolfo Ares, conselheiro do Interior do governo basco. Segundo testemunhas, Puelles García tentou sair do carro, mas não conseguiu por causa da intensidade do incêndio. "O veículo estava completamente em chamas e não foi possível fazer absolutamente nada", afirmou um homem que não quis se identificar. Puelles García era casado e pai de dois filhos. Desde 2002, ele dirigia uma brigada policial no País Basco especializada na perseguição e detenção de ativistas do grupo separatista. Ele participou de operações que levaram à detenção de mais de 70 integrantes da ETA e outros de seus colaboradores. O atentado de ontem foi o primeiro atribuído à ETA que deixou vítimas desde maio, quando o socialista Patxi López foi empossado como líder do governo autônomo, pondo fim a quase três décadas de administrações regionais nacionalistas. López condenou o ataque e convocou a sociedade a uma manifestação contra a ETA em Bilbao. "Eles (ETA) nos ensinaram o caminho da dor e nós vamos ensiná-los o caminho da prisão", disse o líder do governo basco em uma declaração. "Lanço um aviso claro à ETA: vamos acabar com ela." O primeiro-ministro espanhol, José Luiz Rodríguez Zapatero, qualificou o ataque de "covarde" e manifestou sua disposição de acabar com a ETA. "Sabíamos que (um atentado) poderia voltar a ocorrer, mas a organização terrorista está mais frágil do que nunca", afirmou Zapatero em Bruxelas, onde participou de um encontro da União Europeia (UE). "Saibam todos que sobre os atores desta nova atrocidade cairá o poder da lei." A ETA é considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos e pela UE. Ao longo de quatro décadas, as ações do grupo deixaram mais de 850 mortos.