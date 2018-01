Carro-bomba mata quatro civis na Colômbia Um carro-bomba explodiu na cidade colombiana de Saravena, a 365 quilômetros de Bogotá, matando quatro civis, inclusive duas crianças, informou a polícia local. Três outras pessoas ficaram feridas na explosão, que ocorreu perto do aeroporto de Saravena e de uma base militar, onde forças especiais dos Estados Unidos fazem o treinamento de tropas colombianas, disse o general da polícia Luis Alfredo Rodriguez. Uma patrulha do exército colombiano passava pelo local quando a bomba explodiu, disse Rodriguez. Nenhum soldado ficou ferido. Saravena fica na região leste da Colômbia, no departamento (Estado) de Arauca, uma das zonas de guerra mais perigosas. Forças rebeldes e paramilitares disputam o controle da região rica em petróleo.