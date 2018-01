Carro-bomba mata quatro em Bagdá Um carro-bomba explodiu na zona leste de Bagdá, matando quatro pessoas, disse um representante do Ministério da Saúde. A detonação ocorreu por volta das 17h30 (hora local) no distrito de Bagdá al-Jadida. ?A ambulância trouxe apenas quatro mortos?, disse Saad el-Amili, do Ministério da Saúde, à Associated Press. Imagens feitas pela Associated Press Television News no local mostram pelo menos três cadáveres cobertos por lençóis. O carro usado no ataque foi reduzido a um esqueleto, com a capota arrancada. Um obus, não detonado, podia ser visto na rua.