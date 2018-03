Carro-bomba mata quatro pessoas em Bagdá Pelo menos quatro pessoas morreram hoje e outras seis foram feridas pela explosão de um carro-bomba em Bagdá, informou o porta-voz do Ministério do Interior. O coronel Sadon Yaburi disse à EFE que o carro estava estacionado perto de uma mesquita sunita, no bairro de Kamaliya, no sudeste da capital, onde explodiu às 10h30 (3h30 de Brasília). "Não havia patrulhas americanas nem iraquianas na área no momento da explosão", afirmou Yaburi. Aparentemente, segundo o militar, o objetivo do atentado era atingir a população civil. Em Dura, no sul de Bagdá, uma bomba explodiu no momento em que passava uma patrulha americana. O carro, que levava vários soldados, foi destruído. Mas ainda não há informações sobre vítimas.