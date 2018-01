Carro-bomba mata três chineses no Paquistão Três engenheiros chineses que trabalhavam em um projeto portuário morreram e outros 11 ficaram feridos nesta segunda-feira em decorrência da explosão de um carro-bomba no sudoeste do Paquistão. A explosão ocorreu pela manhã e atingiu um ônibus que levava pelo menos 12 chineses para o porto de Gawadar, a 500 km de Karachi, próximo à fronteira com o Irã. Ainda não se sabe se foi um ataque suicida ou se a bomba foi ativada à distância, nem o motivo do atentado.