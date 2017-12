Carro-bomba mata três e fere cinco perto de escola no Iraque Um carro-bomba explodiu neste domingo perto de uma escola que fica em Samarra, no centro do Iraque, a cem quilômetros ao norte de Bagdá. Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas, disse a polícia. Ainda não se sabe por que a bomba foi posta nessa área. Tropas dos Estados Unidos e do Iraque tomaram de insurgentes o controle de Samarra em setembro, mas a área permanece turbulenta.