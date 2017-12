Carro-bomba mata uma pessoa na Espanha Uma pessoa morreu e duas outras ficaram feridas hoje na explosão de um carro-bomba na cidade basca de San Sebastian, na Espanha, segundo informações da polícia local. As autoridades locais alegam que o atentado tem as características do grupo separatista Basco, ETA. ?Foi uma explosão na área do quartel e de residências militares?, informou o porta-voz do Exército. Além da vítima fatal - cuja identidade não foi revelada -, duas outras pessoas que passavam pelo local ficaram feridas. A explosão ocorreu no subúrbio de San Sebastian. As imagens de uma emissora de TV local mostram um veículo branco bastante danificado ao lado do carro-bomba, que ficou totalmente destruído. No ano passado, o ETA assumiu a responsabilidade por 23 assassinatos. Caso o grupo terrorista assuma a autoria, o ataque de hoje será o primeiro deste ano.