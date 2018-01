Carro-bomba matou 8 na Indonésia A grande explosão que ocorreu hoje na frente da embaixada da Austrália em Jacarta, capital da Indonésia, deixando oito mortos e cerca de 100 feridos, foi causada por um carro-bomba, informou a polícia local. O ministro de Relações Exteriores da Austrália, Alexander Downer, disse tratar-se de um ataque terrorista direto contra a Austrália. O primeiro-ministro da Austrália, John Howard, afirmou que nenhum dos funcionários da embaixada foi atingido no atentado. A Bolsa de Sydney fechou em nível recorde de alta, apesar da explosão, mas abaixo das máximas, já que alguns participantes venderam posições com a notícia. A Bolsa de Jacarta, por sua vez, caiu 0,8%. O incidente fez com que o governo das Filipinas colocasse suas forças em total alerta.