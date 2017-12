Carro-bomba matou três iraquianos em Bagdá O carro-bomba que explodiu hoje pela manhã próximo à embaixada da Austrália no centro de Bagdá, matou pelo menos três iraquianos e feriu outras oito pessoas, informaram a polícia e o Ministério do Interior do país. Segundo a força de defesa australiana entre os feridos estão três de seus soldados. De acordo com o porta-voz do Ministério do Interior, Adnan Abdul-Rahman, o alvo dos terroristas era um comboio norte-americano. Na semana passada, o governo australiano anunciou que a embaixada poderia ser transferida para a fortemente protegida Zona Verde, que abriga as lideranças americanas e iraquianas. No último dia 17, um café junto à representação da Austrália foi atingido por um carro-bomba. Seis pessoas morreram - nenhuma era australiana.