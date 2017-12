Carro-bomba no Paquistão mata pelo menos um Pelo menos um homem morreu quando um carro-bomba explodiu do lado de fora do aeroporto de Peshawar, no norte do Paquistão. Segundo a polícia, duas outras pessoas ficaram feridas quando o veículo, que estava estacionado perto da entrada do aeroporto, explodiu. A polícia tratou a explosão como um "ato de terrorismo", mas não houve reivindicação de responsabilidade. Capital da Província da Fronteira Noroeste, Peshawar foi alvo de diversos ataques nos últimos meses, incluindo um contra um mercado que matou seis pessoas, em outubro.