Carro da comitiva de Putin bate e mata 1 Um carro de polícia que abria caminho, em Moscou, para a comitiva do presidente russo, Vladimir Putin, bateu em alta velocidade, matando o motorista de um veículo que estava em seu caminho. Um cinegrafista filmou destroços de um carro azul e branco da polícia e de um Passat vermelho, batido do lado do motorista. Apesar das evidências, o Kremlin negou que o carro fosse da comitiva.