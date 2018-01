Carro de brinquedo explode, mata mulher e fere duas crianças na Espanha A explosão hoje de um carrinho elétrico de brinquedo carregado de explosivos causou a morte de uma mulher de 62 anos e feriu seus dois netos - um deles, de apenas um ano e quatro meses, encontra-se em estado grave -, disseram autoridades. O brinquedo explodiu quando foi ligado pela criança de um ano e quatro meses dentro do carro da família, segundo um comunicado do Ministério do Interior do País Basco. O comunicado informou que a avó do menino, Maria Francisca Araunzetamurgil, foi morta por estilhaços do recipiente de metal que continha o explosivo. O menino está sendo tratado num hospital com queimaduras e ferimentos na cabeça. Seu irmão ficou levemente ferido. A tia dos meninos disse à polícia que ela havia trazido o brinquedo do restaurante de sua propriedade no lado velho da cidade, um local freqüentado por gangues de jovens simpáticos ao grupo separatista ETA. Ela afirmou que o brinquedo havia sido abandonado por alguém em seu restaurante. "Foi implantado no brinquedo, um pequeno carro elétrico, um recipiente metálico contendo uma quantidade de explosivo, provavelmente pólvora", que foi detonado quando o brinquedo foi ligado, segundo o comunicado. "Apesar de a carga ter sido pequena", acrescentou, "ela foi suficiente para causar graves ferimentos no garoto e a morte da mulher quando uma parte do cilindro que continha o explosivo atingiu uma artéria". O Ministério do Interior destacou que a evidência já coletada "não aponta necessariamente para elementos que estiveram recentemente por trás de terrorismo e violência" na região basca - numa referência ao ETA. O ETA é um grupo que já matou cerca de 800 pessoas em sua campanha violenta de 33 anos por um Estado basco independente numa região que se estende do nordeste da Espanha e o sudoeste da França.