Carro de líder opositor do Irã é atingido por tiro O site Sahamnews, do ex-candidato presidencial Mahdi Karroubi, informou que o carro do líder opositor iraniano foi atingido hoje por pelo menos um tiro. O portal afirma que o disparo partiu de manifestantes partidários do governo, danificando apenas as janelas do veículo blindado.