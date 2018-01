Carro de ministro macedônio é alvo de emboscada Homens armados emboscaram hoje o automóvel no qual viajavam o ministro do Interior da Macedônia, Ljube Boskovski, e alguns jornalistas. Porém, o motorista conseguiu desviar o veículo oficial do ataque e ninguém ficou ferido, informaram autoridades. O ataque ocorreu às 18h (horário local) na principal rodoviade ligação entre a capital Skopje e Tetovo, a segunda cidade macedônia. O ministro e jornalistas da televisão estatal retornavam de uma visita a refugiados quando ocorreu o ataque. Quando o automóvel se aproximava do povoado de Grupcin, houve disparos das duas margens da rodovia. A emboscada ocorreu ao mesmo tempo em que altos funcionários do governo e líderes da população de ascendência albanesa realizavam negociações de paz na cidade de Ohrid. Por meio de um comunicado, Boskovski culpou os rebeldes albaneses pelo ataque e conclamou a "polícia e o exército a controlar o território macedônio". "Nenhuma pessoa razoável pode confiar mais nos terroristas", diz a declaração. As informações são da Associated Press.