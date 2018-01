Carro é metralhado na Chechênia e quatro pessoas morrem Quatro pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas na manhã deste sábado, quando o carro em que viajavam foi metralhado, no nordeste da república russa da Chechênia. "O carro era de cor cáqui. Por isso, é possível que os assaltantes tenham achado que fosse um veículo militar", opinou um porta-voz das forças de segurança chechenas, citado pela agência "Interfax". Três dos mortos eram chechenos e o quarto, o motorista, era russo, informou a Promotoria local. Os tiros vieram da floresta à beira da estrada. Horas antes, outro carro, com quatro membros das forças de segurança chechenas, havia sido atacado no distrito de Kurchaloi, tradicional reduto da guerrilha separatista, deixando três feridos. A guerrilha chechena anunciou esta semana novos ataques contra alvos russos, cujo objetivo é vingar a recente morte em combate do "presidente" da Chechênia separatista, Abdul-Halim Saduláyev. Ele morreu dia 17 de junho numa troca de tiros com as tropas leais ao primeiro-ministro checheno, Ramzan Kadyrov. O conflito da Chechênia, que começou em dezembro de 1994, já causou a morte de milhares de pessoas, em sua maioria civis.