Carro em chamas é lançado contra sinagoga na França Um veículo roubado e incendiado foi lançado ontem à noite por desconhecidos contra o muro que cerca a sinagoga de Elbeuf, cidade próxima de Rouen, no noroeste da França, informou hoje (22) a mídia local, citando a polícia. Segundo as fontes, uma primeira inspeção não revelou danos no templo judeu. Mas o muro contra o qual o carro fora lançado ficou enegrecido pelas chamas. Elbeuf é casa de uma pequena comunidade judaica, que, no entanto, prefere freqüentar a sinagoga de Rouen, que é maior que o templo local. O episódio é mais um de uma série de atentados e atos de intolerância anti-semitas que vem ocorrendo nas últimas semanas em toda a França.