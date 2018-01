Carro explode antes de chegar a base dos EUA no Iraque Um atacante suicida tentou levar uma van cheia de TNT até um complexo da inteligência americana na cidade de Irbil, norte do Iraque, mas o veículo explodiu antes de chegar ao alvo. A detonação matou três pessoas - incluindo duas crianças - e deixou quatro quatro agentes americanos feridos, com gravidade. Uma autoridade de segurança curda, que pediu para não ter o nome revelado, disse que a Al-Qaeda estava por trás do ataque, mas não ofereceu provas. Este foi o quinto atentado a bomba no Iraque em cinco semanas. Quarenta e um civis teriam ficado feridos. O grupo terrorista Ansar al-Islam, supostamente ligado à Al-Qaeda, tinha base nas proximidades de Sulaymaniyah, cerca de 100 km ao sul de Irbil. As bases do Ansar foram bombardeadas pelos EUA e capturadas por tropas curdas durante a guerra contra Saddam Hussein.