Carro explode e mata 3 soldados da coalizão no Iraque Um carro explodiu num bloqueio de estrada controlado por forças dos Estados Unidos no Iraque, matando três soldados da coalizão, uma mulher grávida e o motorista do veículo, informou o Comando Central dos EUA. O general de brigada Vincent Brooks, vice-diretor de operações do Comando Central, disse que "essas não são ações militares; são ações terroristas". O aparente ataque suicida ocorreu na noite de quinta-feira, cerca de 18 km a sudoeste da represa de Haditha. O local fica a noroeste de Bagdá e 130 km a leste da fronteira síria. Segundo Brooks, forças de operações especiais dos EUA estavam trabalhando na represa da região, mas não ofereceu mais detalhes sobre os soldados mortos. "Uma mulher grávida desceu do veículo e começou a gritar em pânico", afirmou o Comando Central num comunicado. "Neste momento, o veículo civil explodiu, matando três membros das forças da coalizão que se aproximavam e ferindo outros dois". A mulher e o motorista morreram, acrescentou. Brooks disse ser impossível saber se a mulher participou voluntariamente do ataque. O atentado de quinta-feira foi o segundo ataque suicida conhecido contra forças dos EUA. Um iraquiano se passando por um motorista de táxi saiu de seu carro, no sábado, nas proximidades de um bloqueio rodoviário do Exército dos EUA ao norte de Najaf, e acenou para soldados americanos, pedindo ajuda. Quando os militares se aproximaram, ele explodiu o veículo. Quatro soldados e o atacante morreram. O vice-presidente iraquiano, Taha Yassin Ramadan, afirmou no começo da semana que mais de 6.000 combatentes árabes haviam chegado ao Iraque, "mais da metade deles dispostos ao martírio, são bombas relógios".