Carro explode no centro de Jerusalém Um carro explodiu esta noite no centro de Jerusalém. De acordo a polícia, ninguém ficou ferido e nenhum corpo foi encontrado dentro do veículo. O porta-voz da polícia, Shmuel Ben-Ruby, disse que o explosão, num estacionamento próximo à Catedral Ortodoxo Russa, aparentemente foi causada por um carro-bomba. A catedral fica perto de um distrito policial e também do Corte Judicial onde nove pessoas foram depor diante do juiz sobre o desmoronamento do hall durante um casamento que matou 24 pessoas na última quinta-feira.