Carro oficial de embaixador japonês é atacado em Pequim

PEQUIM - O carro oficial do embaixador do Japão em Pequim, Uichiro Niwa, foi atacado por um homem que arrancou uma pequena bandeira japonesa do veículo. A informação foi divulgada pela embaixada do Japão na capital chinesa.

A embaixada japonesa apresentou protesto formal perante o Ministério das Relações Exteriores da China. A chancelaria chinesa divulgou nota por meio da qual informou lamentar "profundamente" o incidente e que as autoridades locais não pouparam esforços para impedir que ocorra novamente.

O incidente ocorre em um momento no qual aumenta a tensão diplomática na região e o sentimento contrário ao Japão entre seus vizinhos na Ásia por causa de uma série de disputas territoriais.

Por meio de nota, a embaixada japonesa informou que Niwa regressava à representação diplomática nesta segunda-feira quando o veículo oficial no qual viajava foi bloqueado por dois carros. Um homem então saiu de um dos carros e arrancou a bandeira japonesa que havia no carro oficial, causando pequenos danos à frente do veículo. Nada mais foi danificado e ninguém ficou ferido.

