Carro suspeito faz ala da Casa Branca ser desocupada Uma das alas da Casa Branca foi isolada hoje devido à presença de um carro suspeito estacionado do lado de fora. O presidente George W. Bush e o vice-presidente Dick Cheney continuaram trabalhando normalmente em seus escritórios. As dependências ocupadas pela conselheira de Segurança Nacional, Condoleezza Rice, foram abandonadas enquanto ela se encontrava em uma reunião na ala leste da residência presidencial. A medida pegou de surpresa o secretário de imprensa Ari Fleischer no momento em que ele falava com repórteres. Um assistente lhe entregou uma nota e ele imediatamente ordenou aos jornalistas que deixassem o local e explicou que o serviço secreto havia entrado em cena depois de um cão farejador inspecionar o veículo.