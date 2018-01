Carros-bomba em dois hotéis de Bagdá matam dez

BAGDÁ - Dois carros-bomba foram detonados na tarde desta quinta-feira, 28, nos estacionamentos de dois hotéis de Bagdá matando dez pessoas, segundo autoridades iraquianas. Nenhum grupo reivindicou imediatamente a autoria dos ataques.

Fontes da polícia disseram que um dos carros foi colocado no estacionamento do Babil Hotel, matando 6 pessoas e ferindo 14. Um minuto depois, um segundo carro-bomba explodiu no estacionamento do Cristal Hotel, antigo Sheraton. Nesse, 4 morreram e 13 ficaram feridos. Fontes médicas confirmaram o número de mortos, mas todas falaram em condição de anonimato.

Ninguém reivindicou a responsabilidade pelos ataques, mas Bagdá tem sido alvo quase que diariamente de atentado cuja autoria têm sido reivindicada pelo grupo Estado Islâmico (EI). / AP