Carros-bomba explodem perto de acampamento militar e palácio Um carro-bomba explodiu neste domingo próximo a um acampamento militar da 1.ª Divisão de Cavalaria do exército dos EUA em Bagdá. Doze pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas. Entre os mortos estão quatro policiais iraquianos. O exército informou que nenhum norte-americano morreu no atentado. Oito carros civis sofreram avarias por causa da explosão. Pouco antes, outra explosão foi ouvida perto da sede da autoridade de ocupação, nas margens do Rio Tigre. De um dos antigos palácios do ex-presidente Saddam Hussein subia uma intensa nuvem de fumaça branca. Uma fonte que pediu para não ser identificada afirmou também tratar-se de um carro-bomba. O palácio teria sido atingido, mas não há informações sobre vítimas dessa primeira explosão.