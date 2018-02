Carros-bomba explodem próximos a embaixadas na Líbia Carros-bomba explodiram do lado de fora das embaixadas do Egito e dos Emirados Árabes Unidos na capital da Líbia nesta quinta-feira. Os atentados causaram danos aos edifícios, que há muito estão fechados devido à onda de violência na cidade, informaram autoridades do país.