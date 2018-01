Carros-bomba matam pelo menos sete em Bagdá No segundo grande ataque à polícia iraquiana desfechado em dois dias, dois carros-bomba explodiram perto de uma delegacia de polícia próxima à Zona Verde, área de segurança máxima no centro da cidade. Pelo menos sete pessoas foram mortas - a TV CNN fala em 15 mortos - e mais de 50 pessoas ficaram feridas. Ontem, atentado semelhante matou 16 agentes de polícia. Militares americanos dizem que dois carros-bomba explodiram por volta das 9h30 (hora local) num posto de segurança na entrada da Zona Verde, que abriga a sede do governo provisório do Iraque e diversas missões diplomáticas. Apenas uma detonação foi ouvida, sugerindo que as bombas foram programadas para explodir simultaneamente. Rajadas me metralhadora se seguiram à explosão. A polícia iraquiana também se viu sob ataque na cidade de Samarra neste sábado. Morteiros foram disparados contra uma delegacia à zero hora, ferindo dois policiais.