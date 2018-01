Carros de Saddam não escapam dos saques em Bagdá Nem a garagem na qual Saddam Hussein mantinha seus carros de coleção, no Palácio da República, em pleno centro de Bagdá, escapou dos saques. Ainda não se sabe o que foi levado, mas, a julgar pelo que lá ficou, algumas raridades automobilísticas logo estarão rodando pela capital iraquiana. Um dos que foram deixados para trás é um Chevrolet Bel Air conversível, 1955, rosa - que nem poderia andar, pois foi amassado por um tanque dos EUA na ocupação do palácio. Um pouco mais adiante, outro conversível, um Packard negro - o modelo preferido pelos mafiosos durante e Lei Seca nos EUA - foi deixado com o capuz aberto. O Cadillac Fleetwood para desfiles - blindado e com porta-estandartes - ficou intacto. Também restaram um Rolls Royce Silver Shadow, um Buggy branco, uma reprodução de um Ford T e um Ford 8 em perfeito estado. Veja o especial :