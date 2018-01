Carta-bomba explode em escritório do FMI em Paris e deixa uma pessoa ferida

PARIS - Uma carta-bomba explodiu assim que foi aberta no escritório do Fundo Monetário Internacional (FMI) no centro de Paris nesta quinta-feira, 16, deixando uma pessoa levemente ferida, segundo policiais. Pouco depois, um ataque a tiros a uma escola no sul da França deixou ao menos oito feridos. Não há indícios de que os casos estejam relacionados.

O Departamento de Polícia de Paris informou em sua conta no Twitter que está coordenando uma ação no local e no escritório do Banco Mundial, no mesmo prédio, para investigar o caso. “Um envelope explodiu depois de ser aberto e uma pessoa ficou levemente ferida nos escritórios do FMI”, disse uma fonte policial.

Durante uma visita a Toulon, no sudeste do país, o presidente François Hollande comentou o caso e afirmou que o "atentado ao FMI comprova que somos sempre visados". O presidente pediu rigor na investigação e punição dos responsáveis e disse que a explosão fez uma vítima que está "entre a vida e a morte", apesar de a polícia ter afirmado pouco antes que a pessoa se encontrava levemente ferida.

A diretora do FMI, Christine Lagarde, emitiu um comunicado condenando o que chamou de ato de violência. "Fui informada da explosão no escritório do FMI em Paris, que feriu uma de nossas funcionárias. Estou em contato com o escritório e minha solidariedade está com nossos colegas de lá. Condeno este ato de violência covarde e reafirmo a resolução do FMI de continuar seu trabalho para assegurar seu mandato", declarou.

De acordo com as primeiras informações, uma assistente da direção da instituição ficou ferida nas mãos e no rosto depois de abrir uma carta-bomba. Os funcionários foram retirados das instalações por medida de proteção e policiais fortemente armados isolaram a área, localizada em uma valorizada região no oeste da capital francesa. Além da pessoa ferida, não há informações de outros danos causados pela explosão.

A investigação foi confiada à polícia judiciária parisiense, enquanto a polícia científica já se encontra trabalhando no local.

Região. Na véspera, a polícia alemã anunciou a descoberta no ministério das Finanças, em Berlim, de um pacote que continha uma "mistura explosiva", frequentemente utilizada para causar ferimentos consideráveis. O pacote, que foi descoberto no setor de correios do ministério, continha uma mistura geralmente utilizada para a produção de material pirotécnico, indicou a polícia.

De acordo com um porta-voz da polícia, também foi encontrado "uma espécie de detonador". Os jornais Bild e B.Z indicaram que o pacote seria endereçado diretamente ao ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble.

"A mistura poderia ter causado, com a abertura do pacote, ferimentos consideráveis", segundo a fonte.

A polícia esvaziou o setor e as imediações para poder proceder à abertura do pacote em segurança.

Em janeiro de 2016, um pacote suspeito, que no fim das contas não representava risco, foi encontrado na sede do governo alemão. E em novembro de 2010, um pacote contendo explosivo, endereçado à chanceler Angela Merkel, foi desarmado fora da chancelaria. / AFP, AP e REUTERS