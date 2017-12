Carta-bomba explode em Londres e deixa um ferido A explosão de uma carta-bomba na sede da companhia que administra o pedágio do centro de Londres provocou ferimentos em uma funcionária da empresa nesta segunda-feira, informaram oficiais do Corpo de Bombeiros local. A carta foi enviada à Capita Commercial Services, uma subsidiária do Capita Group, empresa que controla o pedágio diário de 8 libras esterlinas (R$ 32,96) para que veículos possam trafegar pelo centro de Londres. O grupo também presta serviços ao Departamento de Registros Criminais, ao Departamento de Indústria e Comércio e ao Departamento de Trabalho e Previdência. Além disso, está localizado próximo ao quartel da Scotland Yard, que foi avisada sobre o incidente às 9h40 (7h30, em Brasília), e outros edifícios governamentais. A polícia acredita, entretanto, que o alvo era mesmo a companhia, mas não se pronunciou sobre suspeitos. "Não ouvimos a explosão de uma bomba, mas as ambulâncias chegaram, talvez umas três ou quatro, assim como o Corpo de Bombeiros", disse uma mulher que trabalha num salão de beleza próximo e pediu para não ser identificada. De acordo com as equipes de resgate, a única vítima da explosão sofreu escoriações superficiais. Segundo a testemunha, a mulher foi retirada aos prantos enquanto era socorrida. A Capita foi fundada em 1984 e possui mais de 26.000 funcionários. Uma porta-voz da empresa não quis se pronunciar sobre o incidente. O governo terceiriza parte de seu trabalho junto à companhia. No início dos anos 1970, o Exército Republicano Irlandês (IRA, por suas iniciais em inglês) utilizou cartas-bomba para promover ataques. A tática levou o serviço de correios a desenvolver mecanismos para detectar substâncias suspeitas nos envelopes. Texto atualizado às 12h30