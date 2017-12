Carta-bomba fere dois em uma empresa inglesa Duas pessoas ficaram levemente feridas nesta terça-feira em conseqüência da explosão do que se acredita ser uma carta-bomba no escritório da empresa Vantis, na localidade de Wokingham (sudeste da Inglaterra), informou a Polícia do condado. O incidente ocorreu um dia depois de uma mulher ficar ferida na explosão de um pacote-bomba em uma área comercial do centro de Londres. Segundo a Polícia, a explosão desta terça afetou uma companhia situada no Centro de Negócios de Oaklands, em Wokingham, pouco depois das 9h (7h de Brasília). Os serviços de emergência foram ao local da explosão. O centro de negócios, no sudeste inglês, foi imediatamente evacuado e a área isolada, enquanto as duas pessoas feridas na explosão foram tratadas, mas não precisaram ser internadas. Embora ainda se desconheça quem era o destinatário da carta-bomba recebida na terça, se sabe que o escritório afetado não era da Capita, o atingido na segunda-feira, mas pode tratar-se de uma empresa de contabilidade que administra multas. Pacote-bomba Agentes da Polícia destacaram que ainda é cedo para estabelecer uma conexão com o fato de segunda-feira, ocorrido no escritório da empresa Capita, situada na londrina Victoria Street, perto do Parlamento britânico. "Sabemos que houve um incidente similar ontem em Londres, mas é prematuro fazer conjecturas sobre se ambos podem ter relação", disse um porta-voz policial. Na explosão de segunda-feira, uma funcionária da Capita ficou ferida nas mãos e no abdômen após a explosão de uma carta-bomba que chegou por volta das 9h40 (7h40 de Brasília). Segundo os meios de comunicação, o envelope não era dirigido a ela, mas à outra pessoa da companhia. Membros da unidade antiterrorista da Scotland Yard investigam a explosão de ontem e analisarão se pode estar relacionada com a desta terça. A Capita é uma empresa que recebe subcontratos, sobretudo da Administração pública, e, entre outras coisas, administra o imposto de circulação pelo centro de Londres.