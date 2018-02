Carta com veneno é enviada a senador que discute armas

Kicker, eleito pelo Mississippi, é um defensor do controle de armas e próximo aos democratas do Senado. Após se reunir com o presidente Barack Obama para discutir o tema, Kicker chegou a ser chamado de traidor em seu Estado.

A carta foi detectada durante uma inspeção de rotina num edifício fora do Capitólio e não chegou a entrar nas instalações ou no gabinete do senador.

A correspondência enviada aos parlamentares é rastreada em busca de explosivos ou produtos químicos nocivos. A ricinina é uma substância tóxica já utilizada em atentados pelo correio por ativistas americanos antigoverno.

No início do dia, um pacote suspeito causou o esvaziamento parcial do Aeroporto de La Guardia, em Nova York. /AP