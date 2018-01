Carta de Ahmadinejad a Bush não tem relação com caso nuclear O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Hamid-Reza Asefi, disse nesta terça-feira que a carta que o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, enviou ao presidente americano, George W. Bush, não tem relação com o caso nuclear envolvendo Teerã. "A carta do presidente (iraniano) a Bush não foi enviada com o propósito de influir no caso nuclear", disse Asefi, em declarações divulgadas pela agência oficial Irna. O porta-voz ministerial acrescentou que seu país "tem suficientes critérios legais e jurídicos para (resolver) o caso nuclear". Asefi disse que a coincidência do envio da carta com a discussão do Conselho de Segurança da ONU sobre o caso nuclear de seu país foi apenas um acaso. O porta-voz iraniano acrescentou que "ainda não chegou o momento" de divulgar o conteúdo da nota, mas disse que isso seria feito quando fosse adequado. "É normal que haja perguntas sobre o assunto. No entanto, temos que esperar que Bush veja a carta e informe a postura de seu país (sobre ela)", disse Asefi, acrescentando achar que o destinatário deve dar primeiro sua idéia sobre a carta. O presidente Ahmadinejad enviou na segunda-feira a carta a Bush na qual, segundo as autoridades de Teerã, o líder iraniano faz uma análise da situação atual do mundo, a origem dos problemas que afetam o Irã e as maneiras de resolvê-los. A carta, a primeira enviada por um dirigente iraniano a um presidente dos Estados Unidos em mais de 27 anos, foi recebida com ceticismo em Washington. O embaixador dos EUA na ONU, John Bolton, disse que "é muito típico por parte do Irã, quando se está prestes a tomar uma decisão, tentar jogar areia nos olhos dos que propõem uma iniciativa". A Casa Branca confirmou ter recebido a carta, enviada através da embaixada suíça em Teerã, mas disse que o texto "não resolve a preocupação internacional sobre a segurança" gerada pelo programa nuclear iraniano.