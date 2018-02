Carta do Al-Fatah propunha cessar-fogo antes de ataque a Gaza A Al-Fatah, o movimento de Yasser Arafat, escreveu uma carta propondo um cessar-fogo unilateral e rejeitando o massacre de inocentes. A carta iria ser publicada no New York Times, mas foi suspensa após o ataque aéreo israelense em Gaza, que matou 15 palestinos - entre eles, o líder Saleh Shahade. A notícia foi publicada hoje pelo jornal israelense Haaretz, que transcreveu integralmente a carta. "Faremos qualquer coisa que esteja a nosso alcance para deter os ataques contra civis israelenses, contra homens, mulheres e crianças inocentes. E o faremos sem buscar ou pedir alguma coisa em troca", escreveram os membros da Al Fatah, as milícias do Tanzim (braço da Al-Fatah) e os dirigentes "mais influentes de movimentos políticos palestinos". Também se referiram "diretamente ao povo palestino" dizendo que "os atentados dos últimos meses transformaram nossa sociedade", além de exortá-los a uma "reflexão" dentro da "histórica decisão" de pôr fim aos atentados contra "inocentes". Os assinantes da carta admitiram: "Não podemos deter hoje a violência, imediatamente". Na sociedade palestina, reconheceram, "existem aqueles que tratarão de impedir nossos esforços" e, na israelense, há os que "tentarão provocar-nos" dentro da "própria cúpula" do governo. "Tentarão subestimar esta declaração. Já o fizeram no passado. Estes indivíduos são nossos inimigos, devem sê-lo também de vocês". "A ocupação de vocês é ilegítima e resistiremos a ela, seus soldados são ocupantes e serão tratados como tais. Esta não é uma rendição nem uma retirada. Continuaremos combatendo em cada momento de cada dia por nossos direitos e nosso Estado. Mas não o faremos colocando na mira os inocentes", concluiu o texto.