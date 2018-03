Carta entra em vigor após independência A Constituição de Kosovo entrou em vigor ontem, entregando o governo da nova nação à maioria albanesa, após nove anos de administração das Nações Unidas. A nova Carta - elaborada quatro meses depois que os líderes locais declararam independência da Sérvia -, dá ao governo autonomia nas decisões do país. Mas ela ameaça piorar as tensões étnicas entre albaneses e sérvios. Em Mitrovica, no norte do território, a segurança foi reforçada após um homem armado atacar um posto policial. Uma cerimônia discreta foi realizada à tarde, iniciada com o novo Hino Nacional.