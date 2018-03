Carta enviada ao NYT dá negativo em teste de antraz Uma substância branca encontrada dentro de um envelope aberto por uma jornalista do The New York Times deu resultado negativo em um teste preliminar de antraz, informou hoje o diário nova-iorquino. A análise, que buscava também a existência de outros compostos perigosos na substância, foi realizada pelo Departamento de Saúde da Cidade de Nova York. Os resultados dos testes adicionais, por parte do Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças, não estarão disponíveis antes de terça-feira. Judith Miller, a jornalista que recebeu o envelope, e outras 30 pessoas que trabalham na área onde a carta foi aberta, estão sendo tratados com antibióticos. Os resultados das análises realizadas em outros empregados do The New York Times serão divulgados na segunda-feira.