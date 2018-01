Carta enviada do Titanic é leiloada por US$ 24.600 A carta dizia: ?Disseram que esta é a viagem inagural do Titanic, assim achei que deveria usar do seu papel de carta?. Acima do manuscrito da passageira de primeira classe Alice Lenox-Conyngham estava o cabeçalho impresso com as armas da White Star Line RMS Titanic. A procedência e os detalhes fizeram com que a carta fosse leiloada, hoje, por US$ 24.600 (R$ 72.000,00). O preço, o dobro do previsto para o lance inicial, foi atingido por uma disputa por telefone envolvendo seis pessoas. A carta, bastante curta, está ainda em seu envelope, validada por um selo de um pence. Postada três dias antes que o transatlântico batesse num iceberg e afundasse, em 15 de abril de 1912, foi escrita no dia 10 de abril, de County Down, por Alice, que só navegou no primeiro trecho do percurso da viagem inaugural ? de Sothampton, sul da Inglaterra, a Cherbourg, norte da França ? para um sobrinho em Cambridge, Alan Duff. A carta foi o último malote que deixou o navio antes que se encaminhasse para sua jornada fatal, da Irlanda para o Atlântico Norte. Alice Lenox-Conyngham conta que navio havia escapado por pouco de uma colisão, antes de deixar o porto de Southampton. ?Quase houve um acidente, assim que começamos (a navegar), mas ainda não sabemos até que ponto esteve próximo?, escreveu. Ela descreve o Titanic, em uma letra às vezes trêmula, como um ?lugar vasto ? cinco decks, salas de estar imensas, salões de jantar, piscinas e ginásios ? e uma orquestra tocando?. Durante o leilão da Tennants of Leyburn, em North Yorkshire, a carta foi arrematada por um comprador identificado apenas como Mr. Fitzgerald. Funcionários da casa de leilões diz que ele planeja pendurá-la na parede de um pub, que ele possui em Point Stil, na área de Dublin. A carta foi achada por seu proprietário quando remexia numa caixa antiga de correspondência.