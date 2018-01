Cartão-postal chega ao destino após 73 anos Um cartão-postal chegou ao destino 73 anos depois de ter sido enviado. O cartão foi entregue na semana passada à sobrinha da mulher que era a destinatária original. O postal preto e branco foi enviado do porto de Quiberon, em 23 de agosto de 1929. Ele foi escrito para a senhora Paul Vial pela irmã, que estava passando férias com a família. Com eles estava a filha de 3 anos, Nicole, que na semana passada, aos 76 anos, recebeu o postal do carteiro. Nicole Seratzki, como ela se chama agora, herdou a casa que foi da tia em um vilarejo do centro da França. Ela disse ter ficado muito comovida ao ver a letra da mãe e ler a descrição sobre as férias à beira-mar que eles passaram juntos há tantos anos. Ninguém conseguiu explicar para ela como o postal demorou tanto tempo para ser entregue, mas um carteiro disse acreditar que alguém simplesmente o colocou em uma gaveta e o esqueceu - por quase três quartos de século.