Cartas anônimas ameaçam imigrantes brasileiros nos EUA Cartas com ameaças fizeram comerciantes brasileiros da cidade de Danbury, no estado norte-americano de Connecticut, retirarem as bandeiras nacionais que haviam exposto nos estabelecimentos para comemorar a Copa do Mundo. As cartas, assinadas por "um grupo de patriotas", começaram a circular em abril. Na quinta-feira passada, uma delas também foi recebida pelo jornal The Brazilian Press, de Newark, no estado de New Jersey, qualificando os brasileiros como "assassinos, traficantes de drogas e corruptos", levando a crer que o autor faria referência ao caso de Saul dos Reis Júnior, acusado de matar, no mês passado, uma adolescente de Danbury que conheceu pela internet. "Há indicações de que essas cartas têm a mesma origem e quem as escreveu usou uma ocorrência isolada para generalizar a comunidade, que é vista por todas as autoridades americanas como ordeira e disciplinada", disse hoje o cônsul do Brasil em Nova York, Flávio Perri. Como medida de precaução, o diplomata enviou notificação à polícia de Danbury e outras cidades de Connecticut, New Jersey e do estado de Nova York onde há grande concentração de imigrantes brasileiros pedindo atenção à segurança deles. As cartas são escritas em letras góticas, tipologia usada por grupos radicais como os neonazistas. A que foi recebida pelo jornal de Newark continha cópia de uma outra enviada a um estabelecimento comercial de Danbury. Nessa, o autor pergunta quando o proprietário removeria a bandeira brasileira da vitrine de sua loja e acrescenta: "Para nós, ela representa assassinos, traficantes de drogas e corruptos. Vocês, brasileiros ilegais, precisam entender que estão indo muito além do limite da nossa tolerância. Se vocês não mudarem seu comportamento, não sabemos o que vai acontecer". O autor termina a carta identificando o remetente como "um grupo que ama a América e vai proteger seus valores à custa das próprias vidas". No texto para o jornal, o autor pede que o editor pense sobre "a extrema irritação a que fomos levados com a presença de assassinos, traficantes de drogas e corruptos brasileiros vivendo ao nosso lado, cujas crianças vão às mesmas escolas que as nossas vão". E prossegue: "Não satisfeitos, eles querem nos mostrar seu poder, expondo a bandeira brasileira por todo lugar, em completo desrespeito ao povo americano. Esta carta é para dizer que a nossa tolerância está acabando e não sabemos o fim dessa situação!". Para Marco Fonseca, editor do The Brazilian Press, esse tipo de ameaça "é um discurso contra todos os estrangeiros" e não especificamente contra brasileiros. "Essa gente tem uma imagem construída dos estrangeiros e associa brasileiros com hispânicos, que são a grande maioria dos imigrantes na região." Fonseca acredita que a carta enviada ao jornal foi "uma tentativa de algum grupo radical para conseguir propaganda" e, por isso, decidiu publicar apenas uma notícia pequena sobre a ameaça. Alertado pelo jornal, o consulado brasileiro em Nova York colocou uma nota no seu site na internet, informando que havia comunicado o fato às autoridades norte-americanas. A nota também recomenda "que os cidadãos brasileiros se mantenham atentos a qualquer ato que possa parecer ameaçador ou hostil, comunicando toda ocorrência extraordinária às autoridades policiais locais". O consulado tem jurisdição sobre os estados de Nova York, New Jersey, Connecticut, Pensilvânia e Delaware. A intranqüilidade provocada pelas ameaças é maior em Danbury, onde o dono da churrascaria Minas Carne Deli, José Mourão Neto, já recebeu duas cartas desde abril. Mourão disse que não deu importância às ameaças, mas retirou a bandeira que tinha colocado na vitrine. A notícia se espalhou entre os moradores da cidade e outros estabelecimentos fizeram o mesmo. "Para nós, brasileiros, quando estamos fora do nosso país, a bandeira representa tudo aquilo de que temos saudade", comentou Flávio Perri. "É triste que nossos imigrantes se sintam constrangidos em exibir um símbolo nacional."